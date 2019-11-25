Как жахнет. В декабре МЧС Алтайского края прогнозирует лютые морозы

В начале декабря в Алтайском крае прогнозируют морозы до -35 градусов. ГУ МЧС России по Алтайскому краю ожидает, что это приведет к возникновению чрезвычайных ситуаций и готовится к ним.

Какой прогноз погоды на декабрь?

Синоптики ожидают максимально низкие температуры – до минус 35 градусов – в первую и третью пятидневку декабря. В конце месяца – до минус 30 градусов мороза. Экстремальные температуры будут сопровождать метели, ветер, гололед, изморозь.

Какой прогноз по ЧП?

В декабре МЧС ждут чрезвычайные ситуации, связанные с морозами и предстоящими праздниками, а также хобби жителей Алтайского края. Из-за морозов и изморози могут обрываться линии электропередачи, нарушаться работа электротранспорта, обрушаться слабо закрепленные конструкции. Не исключены аварии других инженерных систем: тепло-, газо-, водопроводов.

В конце декабря возможны пожары и травмы среди населения из-за нарушения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции. Больше всего – в Барнауле, Бийске, Рубцовске, а также Первомайском, Тальменском и Ребрихинском районах.

В последний месяц года высока вероятность ДТП из-за гололеда, метелей и снежных заносов. Особую опасность представляют федеральные автомобильные дороги Алтайского края: Р256 "Чуйский тракт", А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, а также на дорогах в Первомайском, Тальменском и Алейском районах.

И, наконец, МЧС готовится к ЧП на праздниках при устройстве салютов, а также возможны происшествия на воде. Особенно высок риск в местах традиционного лова рыбы и необустроенных ледовых переправ.