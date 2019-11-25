Как жахнет. В декабре МЧС Алтайского края прогнозирует лютые морозы

В начале декабря в Алтайском крае прогнозируют морозы до -35 градусов. ГУ МЧС России по Алтайскому краю ожидает, что это приведет к возникновению чрезвычайных ситуаций и готовится к ним.
Какой прогноз погоды на декабрь?
Синоптики ожидают максимально низкие температуры – до минус 35 градусов – в первую и третью пятидневку декабря. В конце месяца – до минус 30 градусов мороза. Экстремальные температуры будут сопровождать метели, ветер, гололед, изморозь.
Какой прогноз по ЧП?
В декабре МЧС ждут чрезвычайные ситуации, связанные с морозами и предстоящими праздниками, а также хобби жителей Алтайского края. Из-за морозов и изморози могут обрываться линии электропередачи, нарушаться работа электротранспорта, обрушаться слабо закрепленные конструкции. Не исключены аварии других инженерных систем: тепло-, газо-, водопроводов.
В конце декабря возможны пожары и травмы среди населения из-за нарушения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции. Больше всего – в Барнауле, Бийске, Рубцовске, а также Первомайском, Тальменском и Ребрихинском районах.
В последний месяц года высока вероятность ДТП из-за гололеда, метелей и снежных заносов. Особую опасность представляют федеральные автомобильные дороги Алтайского края: Р256 "Чуйский тракт", А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, а также на дорогах в Первомайском, Тальменском и Алейском районах.
И, наконец, МЧС готовится к ЧП на праздниках при устройстве салютов, а также возможны происшествия на воде. Особенно высок риск в местах традиционного лова рыбы и необустроенных ледовых переправ.
Комментарии
Хватит народ пугать.
Гисметео ничего такого не передает. И -35 для Сибири - это обычная погода. Придется куртку застегнуть и шапку надеть.
на гисметео смешные температуры указаны, ниже 13 не видно...откуда 35???
-35 - это лютые ?
Морозы может и не лютые, но сколько ещё не лопнувших теплотрасс
- 35 с ветром, посмотрю на тебя. С любого жилья ветер в такой минус будет тепло вышибать.
25.11.2019 09:32
гость
У нас не Антарктида, ветра не бывает в такой мороз.
25.11.2019 09:23
- гость -
Если дома сидеть, в окно смотреть, так не лютые.
25.11.2019 09:42
- гость - У нас раньше и ветров таких не было как в этом году. не забывайте, леса дофига сгорело (и еще больше вырубиили), считай вместо лесов у нас почти антарктида - так что, вполне не исключаю и морозов с ветрами. к сожалению (
А где же " Розовая зима " ?
Они там по куриной косточке предсказывают или таро раскидывают?
Тут на три то дня с большим трудом угадывают, а еще на месяц вперед загадывают, позорники...
При Сталине уже бы в Магадане предсказаниями занимались!