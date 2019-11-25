В бассейне Оби обнаружен червь, вызывающий смертельное онкологическое заболевание

Специалисты ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" установили, что распространенная в реке Обь двуустка Opisthorchis felineus способна вызвать описторхоз, а также спровоцировать рак.

Этот вид плоских червей широко распространен на территории бассейнов реки Обь и Иртыш. Он вызывает описторхоз и паразитарное поражение печени. Болезнь может привести к осложнениям, самое опасное из которых – онкология желчных протоков.

Это заболевание имеет высокий процент летального исхода. Даже при удачно проведенной операции по удалению опухоли человек живет не больше шести месяцев. Пятилетняя выживаемость в случае данного заболевания составляет меньше 50%.