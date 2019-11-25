В бассейне Оби обнаружен червь, вызывающий смертельное онкологическое заболевание

Специалисты ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" установили, что распространенная в реке Обь двуустка Opisthorchis felineus способна вызвать описторхоз, а также спровоцировать рак.
Этот вид плоских червей широко распространен на территории бассейнов реки Обь и Иртыш. Он вызывает описторхоз и паразитарное поражение печени. Болезнь может привести к осложнениям, самое опасное из которых – онкология желчных протоков.
Это заболевание имеет высокий процент летального исхода. Даже при удачно проведенной операции по удалению опухоли человек живет не больше шести месяцев. Пятилетняя выживаемость в случае данного заболевания составляет меньше 50%.
Комментарии
А не надо было гадить в Обь. Реки должны содержаться в чистоте.
Я так понимаю, это начинает работать пропаганда, дабы люди не ходили рыбу ловить? Далее за грибы и ягоды думают, что придумать, там бы тоже какой нить червь в земле нарыть, чтобы небыло халявы у народа...
Параною свою тут не продвигай, давно все знают про описторхоз местной рыбы. Жарить нужно рыбу тщательней.