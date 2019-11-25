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Инвестор Radisson предложил сторонникам экологии переехать за город

, ИА "Амител"
Иван Лужаев считает, что застройка парков – это нормально. Такое повсеместно встречается в Москве
pixabay.com

pixabay.com

Из-за экологов в Барнауле стопорятся многие проекты, считает замдиректора "ПремиумСтрой Алтай" Иван Лужаев, который пытается построить международный сетевой отель Radisson. Проблему обсуждали на форуме "Бизнес, экология, политика, общество: баланс интересов" в конце прошлой недели, пишет "Политсиб".

Иван Лужаев отметил, что строительство отеля Radisson в Барнауле остановлено во многом благодаря экологам. Но в других городах, если человека не устраивает среда в месте его проживания, он начинает думать о переезде за город или в частный сектор, говорит предприниматель.

"В Москве, например, такое встречается повсеместно. Там почти в каждом сквере что-то строится, и если человек не находит себя в этой среде, то он переезжает в область и хорошо себя там чувствует", – говорит Иван Лужаев и подчеркивает, этот сквер не является для него культовым местом. А барнаульцы просто привыкли к нему "из-за его исторической составляющей".

На форуме стало ясно, что администрации города не удалось подобрать подходящей площадки для строительства отеля Radisson. Предложенные участки не могут конкурировать с центральным сквером, также там есть свои зеленые уголки, заявил Лужаев.

Напомним, что высотное здание Radisson планировали возвести в сквере на углу пр. Социалистического и ул. Молодежной. Объем инвестиций – около 2 млрд рублей. Сетевой отель мог стать угрозой для местных проектов из-за своего высокого уровня обслуживания по умеренной цене, а также благодаря известному бренду. Однако губернатор Виктор Томенко заявил, что барнаульцы против, поэтому стоит подобрать другое место.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

25.11.2019 10:13
- гость -

Иван Лажаев взялся всем вам указывать что куда вы должны пойти.....
то ли еще будет

25.11.2019 10:14
- гость -

Ну вот пусть в Москве и вырубает деревья и строит что ему вздумается. Не... сюда лезть.

25.11.2019 10:14
- гость -

Господин инвестор строй за городом. Нам жить в этом городе и спасибо тем, кто мог ему сказать нет...

25.11.2019 10:14
- гость -

Сравнил - великий теоретик. В Москву приезжаешь - сразу в глаза бросается обилие парков и зеленых зон. У нас же последнее хотят отнять

25.11.2019 10:18
- гость -

Иван лужаев на может пойти.

25.11.2019 10:18
- гость -

Ваня, езжай отсюда, если не нравится. Пора хищникам зубы выбивать

25.11.2019 10:21
барнаулец

Угу, попробуй сейчас в Москве вырубить сквер, умник. Посмотрим как это получится.

25.11.2019 10:22
- гость -

это комплимент - самую нищую столицу краёв и областей сравнить с москвой?!
всёравно что старухе сказать - да что вы бабушка?! вы ещё огого как выглядите, в свои 89 лет...

25.11.2019 10:24
- гость -

видимо он расчитывал на то что мы совсем далёкие и не знаем и не узнаем как в Москве? так получается?

25.11.2019 10:25
- гость -

Вот же !

25.11.2019 10:27
- гость -

Маразм.

25.11.2019 10:27
- гость -

Окно Овертона в действии. Шаг первый - Немыслимо

25.11.2019 10:28
- гость -

Просто волна начала набирать такие обороты что сначала Аристов в воздухе переобулся а потом за ним и все остальные. Ради Лужаева Томенко не будет свой авторитет топить в начале срока. Поэтому "не прокатило".

25.11.2019 10:29
- гость -

Как чудесно Иван Лужаев окончательно показал всю свою лояльность и готовность заботиться о барнаульцах. Приехал и начал советовать, кому что делать и где жить.

25.11.2019 10:33
- гость -

Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял меньше 20 триллионов рублей (с)

Заметьте деньги не вкладывают в развитие экономики , а отдают банкирам под проценты, едва покрывающие инфляцию. В ивропах же отрицательные ставки по депозитам, чтобы деньги работали на экономику.

25.11.2019 10:37
южанин

На ул. Пушкина есть пустырь между домами 50 и 58, дом №56 должны сносить. За этим пустырем в сторону Гоголя стоят какие-то одноэтажные строения, то ли сарайки, то ли гаражи, которые тоже можно снести, они прямо против мэрии и отнюдь ее не украшают. А Рэдисон рядом с мэрией самое то. Никаких деревьев при этом вырубать не надо.

25.11.2019 10:38
- гость -

Ваня будет нас учить как жить... Эх Ваня Ваня.

25.11.2019 10:38
о как

Иван Лужаев выпросил, что бы барнаульцы наконец указали куда ему нужно идти)))))))))))

25.11.2019 10:41
- гость -

нормально все с парками в Москве
все стоят. и город озеленяют.
это в Барнауле даже сходить некуда
изумрудный и то прикрыли
больше зеленых зон!!!
пешеходных улиц!!!

25.11.2019 10:41
- гость -

Сейчас местные пикейные жилеты Ваню сцаными тряпками закидают)
У них, видите ли, хотели похитить сквер)
Из тех, кто тут льёт литрами слюни за зелёные насаждения, может процентов 10 от силы было в этом сквере. Сквер - десяток ёлок, и 2 ряда кустарника.
В Барнауле, на секундочку, столице одного из субъектов Федерации, нет сетевых гостиниц мирового уровня. Здесь любой приличный командированный испытывает трудности в поселении, Заречье всех не вмещает, да и оно за городом, вообще то.
Гостиница - это не только для командировочных, это и рабочие места, и местные налоги, и приличный ресторан и бар для горожан, да и новое место для культурных событий в городе.
Хороший отель в центре города - необходимость для Барнаула.
Понятно, что есть такие как вы, которым слова командировка и Рэдиссон очень далеки, они с ними никак в своей жизни не пересекаются. У них есть другие жизненные реалии. Но ведь есть люди, и их много, которые оценят Рэдиссон в Барнауле.

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