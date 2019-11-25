У меня было: мужчины чаще женщин признаются в курортных романах

Мужчины в 1,5 раза чаще хвалятся курортными романами, чем женщины. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование Maps.me.

21% мужчин и всего лишь 13% женщин признались, что у них были связи на стороне во время путешествий. 6% респондентов рассказали, что благодаря романам на курорте встретили свою вторую половину и живут счастливо.

Среди опрошенных 92% не пренебрегают новыми знакомствами. При этом 42% туристов знакомятся с другими людьми регулярно, каждый второй путешественник – иногда, и 8% не знакомятся, так как стесняются, или приехали на отдых со своей компанией. Еще треть респондентов ответили, что не знакомятся только тогда, когда хотят побыть в одиночестве.

46% знакомств происходит в гостиницах – чаще всего там знакомятся женщины. 45% на экскурсиях, на пляже или у бассейна – 39%, в ресторанах – 36%. В кафе и ресторанах первыми знакомятся чаще мужчины (44%), чем женщины (28%).

В исследовании принимали участие две тысячи пользователей интернета старше 18 лет, которые путешествовали в течение последних 12 месяцев.