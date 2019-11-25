Цены на автомобили в России сильно увеличатся после Нового года

Правительство приняло решение об увеличении ставки утильсбора с 1 января 2020 года. Из-за этого стоимость автомобилей начнет стремительно расти, пишет "Коммерсантъ".

Значительнее всего это скажется на легковых машинах. Здесь утильсбор вырастет на 110,7%. Самый массовый сегмент – транспортные средства с объемом двигателей от одного до двух литров. Индексация на такие агрегаты вырастет на 112,4%. Наибольшее увеличение сбора коснется машин с моторами свыше 3,5 литра – 145%. На автомобили с объемом менее литра он станет больше на 46,1%.

В среднем прогнозируемое увеличение стоимости транспортных средств составляет от 2 до 4%.