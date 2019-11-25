Мусорный коллапс не исключен. В ОНФ властям Бийска рассказали, как его избежать

В Бийске по-прежнему актуальна угроза мусорного коллапса: предприятия, отвечающие за утилизацию отходов, не наладили сотрудничество и прозрачную отчетность. Эксперты отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили рекомендации для работы в такой ситуации, пишет "Алтайская правда".

С 11 по 13 ноября в Бийске вводили режим ЧС, потому что на семи контейнерных площадках образовалась стихийная свалка. Ситуация возникла из-за того, что региональный оператор задолжал полигону за услуги по захоронению отходов.

Споры между организациями возникли, потому что мусор на полигоне не взвешивают. Установив специальное оборудование для приезжающих грузовиков, можно снять часть проблем, уверены в ОНФ. Также эксперты Народного фронта предлагают продлить работу полигона до 22:00, чтобы регоператор успевал привезти мусор из частного сектора.

Главе города Александру Студеникину нужно наладить оборудование контейнерных площадок в городе. Для этого ему следует плотнее и активнее работать с управляющими компаниями, считают общественники.

Еще городским властям нужно обеспечить целевое использование платы за негативное воздействие на окружающую среду и вернуть на место контейнеры, которые изъяли в начале мусорной реформы.

Минстрой, Минприроды, управление края по регулированию цен и тарифов, а также бийская администрация должны создать группу по развитию системы обращения с ТКО.