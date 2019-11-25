Браконьеры застрелили четырех лосей в Залесовском районе

Инспекторы охотхозяйства обнаружили в 15 км от села Калиновки Залесовского района факт незаконной добычи четырех лосей, сообщает газета "Новое время".

Браконьеров поймали с поличным. Ими оказались три жителя Первомайского района. Отмечается, что ранее задержанные уже попадали в поле зрения госохотнадзора. Сейчас подозреваемые допрошены, проводятся обыски. В ближайшее время им предъявят обвинения.

Сумма ущерба, нанесенная охотничьему фонду, составила 1, 44 млн рублей, что является особо крупным размером. Преступникам грозит штраф в размере от 500 до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.