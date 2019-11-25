ПФР рассказал, что можно сделать с неиспользованным маткапиталом

Родители могут проиндексировать неиспользованный материнский капитал или его часть, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Маткапитал индексируется автоматически на размер годовой инфляции, уточнили в ПФР. Если в 2019 году он составляет 453 026 рублей, то в 2020-м будет на 3,8% больше – 466 тысяч рублей.

Средства сертификата можно направить на:

улучшение жилищных условий семьи;

формирование будущей пенсии мамы;

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

ежемесячную выплату, которой могут воспользоваться семьи с невысокими доходами;

на строительство жилого дома на дачном участке;

оплату государственного и частного детского сада, дополнительного образования и услуг по уходу и присмотру за ребенком.

В 2020 году на маткапитал в России предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что семьи не стоит ограничивать в направлениях при распоряжении материнским капиталом. "Современная жизнь течет так быстро, что те формы использования материнского капитала, которые были изначально заложены, уже "стали отставать от жизни", – считает сенатор.