Всё хорошо, всё плохо. Депутаты приняли бюджет Алтайского края с критикой и спорами

Поспорили, но приняли – бюджет Алтайского края на 2020 год прошел второе (оно же окончательное) чтение. Главный финансовый документ утвердили на сессии краевого парламента в четверг, 28 ноября, передает корреспондент портала amic.ru из зала заседаний.

За его принятие проголосовали 49 депутатов ("Единая Россия" и "Справедливая Россия") из 62 присутствовавших на сессии. Против – 12 человек (это ЛДПР и КПРФ). Еще один депутат воздержался от голосования.

Какой бюджет приняли

В 2020 году доходы казны составят 112,4 млрд рублей, расходы – 118 млрд рублей, дефицит – 5,6 млрд рублей. Самостоятельно край заработает 56,7 млрд рублей (налоговые и неналоговые доходы), получит из федерального бюджета 55,6 млрд рублей. Главное изменение между первым и вторым чтениями – плюс 10,7 млрд рублей от Москвы. Их дали на повышение зарплат бюджетникам, выравнивание бюджетной обеспеченности и другие направления. По словам главы бюджетного комитета АКЗС Владимира Устинова, впервые вся сумма для муниципалитетов будет направлена им сразу, до начала нового финансового года.

Кто за

Во время работы над бюджетом депутаты внесли около 90 поправок. Многие от ЕР и СР были учтены, почти все от ЛДПР и КПРФ – нет. Отсюда и итоги голосования.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Приб сообщил, по их предложению увеличилась сумма на программу поддержки местных инициатив, ремонт и благоустройство мемориалов ВОВ, обеспечение бесплатным двухразовым питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья.

"Решить все проблемы сразу невозможно, нужно расставлять приоритеты. Это реалистичный бюджет", – отметил он.

Единороссы всегда голосуют за бюджет, иного и быть не могло.

"Справедливая Россия" – не всегда за. Но в этот раз глава фракции Александр Молотов имел все основания говорить о бюджете в позитивном ключе – почти все предложения фракции были приняты. Справедливороссы добились повышения средств для местных бюджетов, на покупку жилья для детей-сирот, финансирование детско-юношеского спорта.

"Но никакой эйфории от бюджета у нас нет, рост цифр – это не самоцель. Он должен способствовать развитию региона и росту благосостояния граждан, а с этим у нас проблемы. Власти всегда говорят про опережающие темпы роста. Но почему экономика региона по-прежнему в удручающем состоянии, а зарплаты самые низкие в стране?" – заявил Молотов.

Кто против

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов по бюджету прошелся жестко, не без сарказма назвав его "стандартным, традиционным, с умеренными темпами роста".

"Минфин края как всегда на высоте профессионального полета, к диалогу готовы. Жаль не к компромиссам. Ни одна наша поправка не была учтена. Мы предлагали увеличить средства на поддержку предпринимательства, ведь развитие экономики – это путь выхода края из непростой ситуации. Мы предлагали увеличить финансирование на спорт. Когда наши дети в школе олимпийского резерва бегают вечером с налобными фонариками, когда залы сданы под коммерческую аренду, чтобы школа могла сводить концы с концами, у нас всех должно быть острое чувство стыда. Мы предлагали проиндексировать наконец единовременную денежную выплату труженикам тыла хотя бы на 100 рублей, на это надо-то всего 842 тысячи рублей в год. Даже в такой мелочи нам отказали", — объяснил протестное голосование депутат.

Глава депутатов-коммунистов Мария Прусакова сделала реверанс в сторону губернатора Виктора Томенко (он тоже был на сессии) за открытость власти. Но бюджет оценила критически.

"Нет прорыва для качественность роста уровня жизни, нет конкретных точек роста экономики. В Новоалтайске закрывается роддом, в Рубцовске - туберкулезный диспансер, одного учителя в Солонешенский район ищем всей страной. Это бюджет социального пессимизма", — сказала она.

А что Томенко?

А Виктор Томенко посыл депутатов явно услышал. Он напомнил, что ещё будучи кандидатом в губернаторы обещал наладить отношения правительства и депутатов, слышать мнение всех.

"Видимо, надо пересмотреть взаимодействие с депутатами и фракциями", — сказал он.

Бюджет же назвал может и не таким прорывным, как хотелось бы, но точно с ресурсами для поступательного движения по всем направлениям.