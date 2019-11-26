Рынок микрозаймов в России и за границей: где удобнее, выгоднее и надежнее

На сегодняшний день востребованность микрозаймов остается на высоком уровне, и речь идет не только о России. Заем в микрофинансовой организации (МФО) – обычная практика даже в тех странах, где уровень доходов населения существенно выше. Однако и условия работы МФО могут значительно отличаться в зависимости от территории. Предлагаем сравнить, где и как развито микрокредитование, и какие виды займов наиболее выгодны.

Испания: от кризиса к привлекательным ставкам

Десять лет назад Испания пережила тяжелый экономический кризис, но благодаря грамотным действиям государства этой стране удалось не только преодолеть проблемы, но и развить множество секторов экономики, которые прежде переживали спад. В их числе – рынок микрофинансовых организаций.

Большинство испанских МФО сегодня сосредоточены в Мадриде и Барселоне, и среди них есть как традиционные, так и те, кто предлагает услугу равноправного кредитования (P2P-кредитование) на онлайн-платформах. Плюсы такой услуги – отсутствие необходимости прямого обращения к финансовому посреднику (МФО или банку). Кредитоспособность при этом также проверяется специальными онлайн-сервисами, а заемщик не обязан предоставлять залог, для того чтобы подстраховать кредитора на случай дефолта.

Что касается процентных ставок по микрозаймам, в Испании они весьма привлекательны и составляют от 1,1% в день.

Мексика: страна крупных международных компаний

Оформлять краткосрочные займы мексиканцы предпочитают в крупных международных компаниях. Некоторые из них имеют целую сеть собственных отделений по всей стране, количество которых продолжает расти.

Однако процентные ставки здесь в среднем несколько выше, чем в Испании – около 1,39% в день.

Германия: преимущество – банкам

Последнее десятилетие в Германии активную роль в выдаче микрозаймов играют банки: именно они кредитуют на короткие сроки как население, так и предпринимателей, нуждающихся в средствах для развития бизнеса. При этом получить заем в размере от нескольких сотен до 25 000 евро в немецком банке вполне легко: возврат денег здесь гарантирует государство, управляющее специальным микрокредитным фондом.

Но и услуги МФО в этой стране пользуются спросом, как правило, если речь идет о займах на срок в несколько дней. Процентная ставка в среднем по МФО составляет от 1,5% до 2% в день.

Польша: один из самых развитых в мире рынок МФО

На сегодняшний день здесь действует более 60 микрофинансовых организаций, в том числе всемирно известных. Кстати, именно в сервисе одной из них впервые была реализована автоматизированная схема оценки рисков и принятия кредитных решений.

Процентные ставки по микрозаймам в Польше не слишком отличаются от других европейских стран и в среднем составляют 1,72% в день.

Россия: серьезная "чистка" МФО

Количество микрофинансовых организаций в России за последние три года значительно сократилось. После проверки, проведенной в 2016 году Банком России, с рынка ушли порядка 28% компаний. Но результат того стоил – на рынке остались преимущественно добросовестные и легальные МФО, соблюдающие правила игры. На сегодняшний день регулятор продолжает работу в данном направлении, лишая недобросовестные компании возможности выдавать займы, благодаря чему отечественный рынок МФО становится все более цивилизованным.

Максимальный допустимый размер процентной ставки в нашей стране в настоящее время ограничен законодательством и составляет 1% в день. При этом микрофинансовые организации предлагают своим клиентам очень выгодные варианты займа. Так, одним из самых востребованных остается заем под залог ПТС от "Содействия Финанс Групп". Помимо выгодной процентной ставки, такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение часа. "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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