Памятную табличку с кучей ошибок установили на бийском бульваре Вали Максимовой

Фото: "Инцидент Бийск"
Обновленный бульвар Вали Максимовой в Бийске стал популярным общественным пространством еще задолго до своего открытия. Вечерами его украшают светящиеся арки, а днем, как заметили горожане, памятная табличка, которую стыдно читать.
"Скажите, как можно написать бессмертие с одной с, намудрить с окончаниями или вовсе их не дописать? А прямая речь? Кто-нибудь видел такое ее оформление? И населенный пункт, о котором упоминают, называется Казачьи Лагери, а не Лагеря и уж точно без точки между этими словами", – пишет наблюдательная местная жительница.
Глава Бийска Александр Студеникин объяснил, что общественники, которые делали табличку, не согласовали ее с администрацией города. Новая стела с грамотным текстом находится на стадии изготовления.
Комментарии
Красиво сказал ,глава города.
Чувствуется стиль
Назовите этих "общественников" пусть город знает своих героев!!!
25.11.2019 12:26
Леонид
Угу, тока согласовать табличку должен был город, а никак не общественники.
ЕГЭ достигает цели?
Верстка "вырви глаз".
Помимо ошибок: пробелы перед точками и запятыми, висящие предлоги в конце строк, моветон.