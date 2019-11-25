Памятную табличку с кучей ошибок установили на бийском бульваре Вали Максимовой

Фото: "Инцидент Бийск"

Обновленный бульвар Вали Максимовой в Бийске стал популярным общественным пространством еще задолго до своего открытия. Вечерами его украшают светящиеся арки, а днем, как заметили горожане, памятная табличка, которую стыдно читать.

"Скажите, как можно написать бессмертие с одной с, намудрить с окончаниями или вовсе их не дописать? А прямая речь? Кто-нибудь видел такое ее оформление? И населенный пункт, о котором упоминают, называется Казачьи Лагери, а не Лагеря и уж точно без точки между этими словами", – пишет наблюдательная местная жительница.

Глава Бийска Александр Студеникин объяснил, что общественники, которые делали табличку, не согласовали ее с администрацией города. Новая стела с грамотным текстом находится на стадии изготовления.