Тысячи жителей Алтайского края признались, что страдают от своей бедности

Более трех тысяч жителей Алтайского края признались, что считают себя бедными. Это один из результатов опроса населения региона о качестве жизни, в котором приняли участие 11,8 тыс. человек, сообщили amic.ru в Минсоцзащиты. Его провели после того, как край вошел в число регионов, где будет реализован проект по борьбе с бедностью.
Опрос проводили совместно Минсоцзащиты и АлтГУ с 13 августа по 30 сентября. Его главной целью было исследование уровня и структуры бедности в регионе, рассказали в министерстве.
Основные итоги опроса
65% респондентов ощущают себя обеспеченными на среднем уровне, 26,7% считают себя бедными.
Незапланированно потратить больше 5 тысяч рублей могут только 1,8 тысячи из опрошенных, или 15,7%. Но даже среди них есть те, у кого был "опыт переживания негативных чувств в связи с неудовлетворительным материальным положением".
Уровень доходов позволяет участникам опроса удовлетворять лишь основные потребности, постоянно себя в чем-то ограничивать.
У трети респондентов нет возможности делать даже небольшие накопления для покупки товаров длительного пользования.
56% участников сообщили, что в их жизни бывали случаи, когда их заставляли чувствовать себя некомфортно из-за их бедности.
Население городов и районов неоднородно по уровню доходов. Причем самооценка богатства/бедности обусловлена не географическим расположением территории, а социально-экономическими характеристиками и величиной населенного пункта.
Семейные люди меньше чувствуют себя бедными. Больше всего тех, кто относит себя к среднеобеспеченному населению (70,4%), состоят в браке. Среди сожительствующих таких 58,5%, среди разведенных и вдовых – 50,5%. Люди, не состоящие в браке, в принципе чаще считают себя бедными – 44,7% от опрошенных.
Дополнительный фактор бедности – высокий уровень закредитованности. В ответах на открытые вопросы многие люди писали, что основная часть доходов уходит на выплату кредитов, в том числе ипотечных.
Как используют результаты?
Результаты опроса, сообщили в Минсоцзащиты, власти края и муниципалитетов будут использовать при формировании демографической политики и при разработке дополнительных мер, направленных на улучшение качества жизни граждан.
Почему провели опрос?
Алтайский край летом вошел в число 13 регионов, где реализуют пилотный проект по снижению бедности. Главная цель – провести всесторонний анализ причин бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан, заявляли в правительстве России.
Для реализации проекта в крае подготовили программу опережающего развития региона. Ее проект направили в кабинет министров России для утверждения, об этом 12 ноября премьер-министру Дмитрию Медведеву сообщил губернатор Виктор Томенко.
Изначально власти региона говорили об отборе 111 предложений для включения в программу. Большая их часть касалась инструментов поддержки экономики края. Однако какие именно из предложений вошли в итоговый вариант проекта программы и какие из них будут утверждены, неизвестно.
Комментарии
А как выбирали, кого спрашивать?
Почему бы всех не спросить?
Что за цифры такие??? Брехня, а не опрос
Вот это правильно! Конечно же опрос! Через госзакупки провели? Теперь по результатам можно памятки нафигачить как планировать бюджет и раздавать у магазинов или почтовые ящики ими забить, по телевизору рассказать где лапша дешевле...., для детей можно серию фиксиков выпустить, где герои нахваливают гематоген и плюются при виде киндер сюрприза!
я молодой успешный накачанный комерс. мой доход 3000 кг еды в месяц
25.11.2019 12:35
- гость -
https://www.amic.ru/news/443332/
зашел бы, исповедался...
" Алтайский край летом вошел в число 13 регионов, где реализуют пилотный проект по снижению бедности. Главная цель – провести всесторонний анализ причин бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан, заявляли в правительстве России." Кхм , не прошло и 20-и лет, а ведь это только анализ. Да понятно.(
Там вопросы были - вы сами виноваты в своем бедности. Ну и что , что у вас три высших образования , свой бизнес и неплохой доход - мы вам повысим еще налогов, на недвижку, и на движку , на собаку еще с кошечкой тоже не уплотили. А еще налог на воздух. Все в таком ключе!
Есть проще способ и более эффективный.
Проводим повторный опрос с помощью ВЦОМ выясняем что 98% людей писаются от счастья ежедневно. И все минимум затрат, максимум результат
Я могу потратить незапланированно 5 тысяч. Даже больше. Стиралка сломалась, пошел в этот же день купил новую. Есть ипотека (больше кредитов нет). Двое детей старшеклассников. Недавно сосед сказал мне, что я нищеброд -- езжу на 20-летней праворульной японской мазде. Понятно, что он неумный человек. Но все же. Откуда столько дорогих машин в городе? Моя машинешка явно смотрится убого. Может быть я не трачу деньги на понты и, как следствие, на кредиты? Ездит машина и ладно. Телефон звонит и ладно. Картошки в мундирах с селедочкой поел и ладно. Если статистика в статье верна, то кто тогда жрет суши, стоит в очередях в грильницах и, что поражает больше всего, покупает кофе в бумажных стаканах по 150 рублей?
Резервы ещё есть, ещё содрать можно.
25.11.2019 13:38
- гость -
конечно кофе по 150 рублей пьють только алегархи не иначе)))
дорогие иномарки -это прокуроры судьи номенклатура, те кто пилит бюджет
сцут, но пилят
я видимо тоже себя в нищеброды запишу, тк налоги на недвигу в 30 ку, машина старая, 3х летняя, ЖКХ в 10 к в месяц.
на ровном месте
То, что у вас ещё остаются деньги - это не ваша заслуга, это их недоработка.