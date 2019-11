Как выглядит красота по-барнаульски: 10 фотографий Лизы Катаевой

Фото/@liza_kataeva

Лиза Катаева – студентка и модель из Барнаула – стала призером конкурса красоты Miss Model of the World в Китае. Она заняла третье место в номинации "Мисс талант" и вошла в топовую пятерку конкурсанток из всех стран.

"В очередной раз убеждаюсь, что наши девушки с Алтая самые красивые и талантливые", – написала руководитель модельного агентства Style Татьяна Баева на своей странице в Facebook.

Лиза в своем аккаунте Instagram написала, что впереди ее ждет много фотосессий и поблагодарила всех за поддержку.

"Ну вот и пролетели три недели, сегодня состоялся финал конкурса Miss Model of the World. Я выиграла номинацию Best in Talent <...> А также я вошла в тoп-5 среди 58 конкурсанток из разных стран мира! Далее нас ждут различные конференции, фотосессии и шоу! Спасибо всем,кто поддерживал и верил!"