Около футбола. Московские дворники устроили массовую драку из-за нечестной игры

В центре Москвы дворники устроили разборку, которая переросла в массовую драку, сообщает РЕН ТВ.

Причиной конфликта стал инцидент во время футбольного матча. Матч между работниками закончился грубейшим нарушением правил со стороны игрока одной из команд. Выяснить отношения игроки договорились позднее.

Вечером 24 ноября они пересеклись на улице Ефремова, а некоторые даже прихватили с собой лопаты. Словесная перепалка переросла в серьезную массовую стычку.

Драка попала на записи камер видеонаблюдения. В полиции рассказали, что более 10 работников были задержаны. Серьезных травм никто не получил.