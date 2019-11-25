Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле. Автомобили выбросило с дороги

Фото: Barnaul22
Автобус 20-го маршрута столкнулся с КАМАЗом в поселке Лесном, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
От удара передняя часть автобуса вмялась в салон. Грузовик также получил серьезные повреждения.
Оба транспортных средства выбросило с проезжей части.
В ГИБДД факт столкновения подтвердили. На месте работают сотрудники полиции.
Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Ппц прям почти напротив дома моего. Как умудрились?
там везде сплошная. Судя по фото камаз на встречке был, пошел на обгон через сплошную? На кол его! У меня ребенок на этом автобусе ездит и вообще много детей на этом маршруте!
Автобус стоял на остановке, а грузовик на обгон пошел и в лоб автобусу. Четверо пострадавших
25.11.2019 13:44
Ирина
Ну я так и понял, судя по местоположению ДТП и расположению грузовика.
Урод водятел.
Прав надо лишать вот таких за ДТП при пересечении сплошной.
Славабогу сын уже дома, не было его в этом автобусе.
у меня как раз сын на остановку шел и видел, фото прислал мне
Это около какой остановки авария?
В ДГИСе отмечено за садами, какая " Новостройка (ул. Радужная)" .. верно это?