Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле. Автомобили выбросило с дороги

Фото: Barnaul22

Автобус 20-го маршрута столкнулся с КАМАЗом в поселке Лесном, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

От удара передняя часть автобуса вмялась в салон. Грузовик также получил серьезные повреждения.

Оба транспортных средства выбросило с проезжей части.

В ГИБДД факт столкновения подтвердили. На месте работают сотрудники полиции.

Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.