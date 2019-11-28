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Можно ли обойтись без костной пластики: семь вопросов об имплантации зубов

, ИА "Амител"
Главный врач одной из ведущих стоматологических клиник рассказал, в каких случаях выигрывает и пациент, и медучреждение

Главный врач клиники iDent Михаил Тодер ответил на часто задаваемые вопросы, которые возникают у пациентов или тех, кто планирует заняться здоровьем. О лечении, имплантатах, скорости, результате, ценах, новой клинике и Форде читайте далее.

– Почему без костной пластики? Ведь есть очень много статей, убеждающих, что костная пластика необходима.

Абсолютной истины в этом вопросе нет, так что давайте не будем категоричными: мы не отвергаем костную пластику полностью, мы говорим о том, что современные подходы и технологии сводят ее применение к минимуму. Мы говорим о том, что если бы эта методика была универсальной, не было бы all-on-four ("все на четырех"), скуловых имплантатов, наклонных имплантатов, имплантатов птериго и так далее.

– Почему быстрее?

При костной пластике происходят процессы, на которые мы не можем повлиять и которые не можем ускорить. Возьмем простейший пример: при костной пластике мы создаем объем тканей костно-пластическим материалом. После прорастания сосудов материал лизируется, и на его месте должен появиться объем тканей, которые удерживают имплантат. Какие же сюрпризы могут ждать на этом пути?

Субстрат может рассосаться, он может превратиться в аморфную массу, он может нагноиться и так далее. Конечно, высокая квалификация врача снижает риски, но полностью убрать их нельзя. И даже если все идет хорошо, никто не отменял физиологию. Процесс преобразования идет шесть месяцев, и результат мы увидим именно по истечении этого времени.

А если не получилось? Можно повторить и ждать еще, также с труднопрогнозируемым результатом. Желающие углубиться в тему с удивлением обнаружат удручающую статистику рассасывания костного трансплантата в пятилетнем периоде.

Почему дешевле?

– Давайте начнем с наболевшего: сколько зарабатывают врачи? Пациенты считают, что много, врачи – что мало. На самом деле пациент платит не за 35 минут операции, а за 35 лет моего опыта. Врач продает свое рабочее время. Костная пластика требует долгих манипуляций, осмотров, коррекций, а это все – время врача. Установка четырех имплантатов занимает от 40 минут. А где стоимость вспомогательных материалов: мембран, порошков, швов и так далее? Считайте сами.

Почему надежнее?

– Давайте сразу определимся: 100% надежности быть не может ни при каком методе. Избежав дополнительных манипуляций и травм окружающих тканей, мы, естественно, снижаем риски осложнений. Но врач или команда врачей должны обладать большим опытом, чтобы выбрать правильный путь.

То есть вы абсолютно отвергаете костную пластику?

– Нет конечно! Этот метод имеет право на существование, я просто считаю, что необходимость его применения сужается по мере развития новых подходов и технологий.

Михаил Семенович, правда ли, что цена на такие услуги снижается?

– Конечно! И это естественно. Вопрос, за счет чего. 20 лет назад на врача, устанавливающего имплантаты, смотрели, затаив дыхание. Сегодня имплантаты ставят очень многие, и это прекрасно. Услуга стала более доступной, а значит, и более дешевой. Просто пациент должен понимать, за счет чего это достигается. Сегодня хороший курс (семинар) у гуру стоматологии стоит 4-5 тысяч евро без авиабилета и т. д. Хороший 3D-томограф – 80–90 тысяч евро, кад-кам – 100 тысяч евро. Ты можешь сверлить гнездо под имплантаты одним дрилем много раз, дриль затупится, кость будет перегреваться. А можешь менять дрили на новые, но это все стоит денег! Нельзя снижать цену до бесконечности без ущерба качеству. И таких нюансов очень много.

Давайте вспомним, как Америка стала автомобильной державой: Форд изобрел конвейер и резко удешевил производство. В нашей новой клинике 15 кресел: на одних оперируют, на других накладывают швы, снимают оттиски, делают примерку. Время клиники используется рационально, и это тоже позволяет снижать издержки, а значит, и цену для пациента.

Михаил Семенович, что можно сказать в качестве резюме?

– Резюме простое: сегодня пациенты стали более грамотными. У всех есть интернет и возможность найти любую информацию. Думайте, сравнивайте, решайте!

Международный центр имплантологии iDent и центр ортодонтии, эстетической стоматологии и косметологии iDent Smile
г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9б, ЖК "Флотилия", "Адмирал М. П. Лазарев", ст. м. "Октябрьская"
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.11.2019 13:42
- гость -

Простым смертным это недоступно. Один имплантат при нормальной костной ткани 50 и более тысяч. Если наращивать ткань или править соседние зубы уже более 100тр.

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