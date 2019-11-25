Ученые: мужчины ложатся спать поздно, так как боятся умереть

Ученые из Турции выяснили, почему мужчины откладывают ночной сон. Как оказалось, большинство из них сильно боятся смерти.

Исследователи работали с 229 мужчинами и женщинами, которые проходили различные тесты на определение страхов, качество сна, способностей к самоконтролю и отношению к смерти.

В результате оказалось, что сильный пол реально боится умереть во сне. Среди женщин таких страхов не наблюдалось, пишет dni24.

"Существует связь между боязнью умереть и так называемой постельной прокрастинацией, однако она была свойственна исключительно участникам эксперимента, но не участницам. Другими словами, большинство мужчин откладывали ночной сон, так как боятся умереть", – говорят ученые.

По мнению ученых, есть два объяснения такому поведению мужчин. Во-первых, их мучает мысль, что во время сна они ничего не осознают и не понимают. Это пугает их, и они стараются отодвигать сон. Во-вторых, такое отношение ко сну может быть связано с индивидуальными особенностями человеческого организма.

Напомним, что медики советуют спать не менее восьми часов в сутки, чтобы быть здоровым и трудоспособным. Но, к сожалению, почти половина россиян плохо засыпают, а 15% страдают постоянной бессонницей.