Стали понятны перспективы строительства ЖК на стадионе "Локомотив"

Строительство второй очереди жилого комплекса "Локомотив" откладывается. Девелопер не смог добиться разрешения на работы, даже обратившись с иском к мэрии, пишет altapress.ru. Главная причина отказа в том, что объект соседствует с пятью памятниками архитектуры, у которых нет выделенных зон охраны. Редакция amic.ru выяснила, какие перспективы у проекта.

Юридически безупречный отказ

Проект ЖК на стадионе "Локомотив" принадлежит Евгению Ракшину, соучредителю компании "Мария-Ра". В 2018 году администрация города отказалась выдавать ему разрешение на строительство второй очереди, которую предстоит "посадить" как раз на поле бывшего стадиона.

Девелопер пытался оспорить решение мэрии в суде. Он ссылался на то, что уже получил техусловия на подключение всего ЖК к инженерным сетям. Также разработал и утвердил проект по сохранению объекта культурного наследия – фасада стадиона "Локомотив": он должен стать стеной торговой галереи, которую хотят построить в ЖК.

Но суд встал на сторону мэрии, потому что будущий комплекс соседствует с пятью памятниками архитектуры: стадион, ансамбль железнодорожной станции, памятник погибшим воинам и два жилых дома – на пр. Строителей 21 и 25.

Это не конец

Ограничения для тех, кто хочет строить рядом с памятниками, вступили в силу в 2017 году. Закон об охране культурного наследия запрещает возводить (надстраивать, украшать) что-либо в радиусе 150-200 метров от них, если нет специально разработанного проекта зон охраны. Этот документ утверждает Минкульт или местные органы в зависимости от статуса памятника. Он подтверждает, что новые здания не будут мешать культурному наследию.

В краевом управлении госохраны памятников объектов культурного наследия amic.ru сообщили, что нужный проект готов и прошел экспертизу. То есть определены зоны охраны памятников, которые соседствуют с будущим ЖК "Локомотив". Эксперты дорабатывают некоторые технические моменты, уточнила Ксения Рябцева, замначальника управления: "Проект в высокой стадии готовности. Точных сроков утверждения назвать не могу".

Проект документа размещен на сайте крайохранкультуры. В нем сказано, что максимальная высота строений рядом с памятниками может быть 30 метров. То есть около 10 этажей. Дальний от площади угол, около уже построенной 16-этажной свечки, скорее всего, может иметь повышенную этажность.

Получив утвержденный документ, Евгений Ракшин сможет вновь подать заявку на разрешение строительства жилья на "Локомотиве".

Архитектор проекта Александр Деринг, который осуществляет авторский надзор, говорит, что он может измениться из-за требований утвержденных зон охраны памятников. "Наша задача в этом случае проследить, чтобы концепция проекта сохранилась", – подчеркнул архитектор.

Каким задуман ЖК "Локомотив"

Архитектурный облик будущего жилого комплекса разработан еще в 2014 году. Архитектор Александр Деринг предложил решение в классическом стиле, поддержав образ памятника архитектуры – фасада стадиона, который выходит на пр. Строителей.

Изначально комплекс рассчитывался примерно на 60 тыс. кв. м жилья. Также там запланированы коммерческие площади, возможно, даже свой спортклуб с бассейном. Комплекс должен иметь закрытую территорию. За счет множества предприятий, оказывающих услуги населению, задумывалось минимизировать потребность жильцов ездить в другие районы города.