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Стали понятны перспективы строительства ЖК на стадионе "Локомотив"

, ИА "Амител"
Проект выходит на завершающий этап подготовки
Рабочий эскиз ЖК 'Локомотив'. Этажность зданий скорректируют / Фото: 'Алтайский строительный портал'

Рабочий эскиз ЖК "Локомотив". Этажность зданий скорректируют / Фото: "Алтайский строительный портал"

Строительство второй очереди жилого комплекса "Локомотив" откладывается. Девелопер не смог добиться разрешения на работы, даже обратившись с иском к мэрии, пишет altapress.ru. Главная причина отказа в том, что объект соседствует с пятью памятниками архитектуры, у которых нет выделенных зон охраны. Редакция amic.ru выяснила, какие перспективы у проекта.

Юридически безупречный отказ

Проект ЖК на стадионе "Локомотив" принадлежит Евгению Ракшину, соучредителю компании "Мария-Ра". В 2018 году администрация города отказалась выдавать ему разрешение на строительство второй очереди, которую предстоит "посадить" как раз на поле бывшего стадиона.

Девелопер пытался оспорить решение мэрии в суде. Он ссылался на то, что уже получил техусловия на подключение всего ЖК к инженерным сетям. Также разработал и утвердил проект по сохранению объекта культурного наследия – фасада стадиона "Локомотив": он должен стать стеной торговой галереи, которую хотят построить в ЖК.

Но суд встал на сторону мэрии, потому что будущий комплекс соседствует с пятью памятниками архитектуры: стадион, ансамбль железнодорожной станции, памятник погибшим воинам и два жилых дома – на пр. Строителей 21 и 25.

Это не конец

Ограничения для тех, кто хочет строить рядом с памятниками, вступили в силу в 2017 году. Закон об охране культурного наследия запрещает возводить (надстраивать, украшать) что-либо в радиусе 150-200 метров от них, если нет специально разработанного проекта зон охраны. Этот документ утверждает Минкульт или местные органы в зависимости от статуса памятника. Он подтверждает, что новые здания не будут мешать культурному наследию.

В краевом управлении госохраны памятников объектов культурного наследия amic.ru сообщили, что нужный проект готов и прошел экспертизу. То есть определены зоны охраны памятников, которые соседствуют с будущим ЖК "Локомотив". Эксперты дорабатывают некоторые технические моменты, уточнила Ксения Рябцева, замначальника управления: "Проект в высокой стадии готовности. Точных сроков утверждения назвать не могу".

Проект документа размещен на сайте крайохранкультуры. В нем сказано, что максимальная высота строений рядом с памятниками может быть 30 метров. То есть около 10 этажей. Дальний от площади угол, около уже построенной 16-этажной свечки, скорее всего, может иметь повышенную этажность. 

Получив утвержденный документ, Евгений Ракшин сможет вновь подать заявку на разрешение строительства жилья на "Локомотиве".

Архитектор проекта Александр Деринг, который осуществляет авторский надзор, говорит, что он может измениться из-за требований утвержденных зон охраны памятников. "Наша задача в этом случае проследить, чтобы концепция проекта сохранилась", – подчеркнул архитектор.

Каким задуман ЖК "Локомотив"

Архитектурный облик будущего жилого комплекса разработан еще в 2014 году. Архитектор Александр Деринг предложил решение в классическом стиле, поддержав образ памятника архитектуры – фасада стадиона, который выходит на пр. Строителей.

Изначально комплекс рассчитывался примерно на 60 тыс. кв. м жилья. Также там запланированы коммерческие площади, возможно, даже свой спортклуб с бассейном. Комплекс должен иметь закрытую территорию. За счет множества предприятий, оказывающих услуги населению, задумывалось минимизировать потребность жильцов ездить в другие районы города.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

25.11.2019 13:37
ну можно же

ну можно же и стадион заново сделать. более современным и всего делов

25.11.2019 13:52
- гость -

Да кто там жить то будет... Дышать нечем(

25.11.2019 13:52
- гость -

Высотки будут доминировать на Привокзальной. Понятно, что жить вблизи от поездов и автобусов невозможно. Соответственно, только для сдачи в аренду. Редиссон отдыхает.

25.11.2019 13:52
- гость -

Пусть господин Ракшин лучше займется тем, что сделает свои уже имеющиеся строительные объекты безопасными. А то наглым образом занял детский стадион на Кащеевой....разрыл там яму....а забор не поставил...теперь там дети ходят....лазят по ямам, а там везде арматуры торчат и листы металла. Надо трагедию дождаться, чтобы забор установили????

25.11.2019 13:56
- гость -


Предполагаемые постройки никак не соответствуют историческому фасаду Локомотива. От слова «совсем».

25.11.2019 13:57
- гость -

25.11.2019 13:52
- гость -
Да кто там жить то будет... Дышать нечем(
---------------------------------------------------------------------
Под краткосрочную аренду. Разведут криминал.

25.11.2019 14:00
- гость -

Ну купите и сделайте стадион - любой каприз за ваши деньги.
А еще лучше, постройте завод, прямо в центре города, сталелитейный, то-то жильцы окрестных кварталов обрадуются.
Город только выиграет если вместо привокзальных забегаловок и базара будет нормальный и понятный объект.

25.11.2019 14:00
обезьяна

убожество
жить под матюгальники с депо локомотивного тот еще йоз

а я ведь на конечках там в детстве каталась

25.11.2019 14:03
- гость -


а я ведь на конечках там в детстве каталась

И под тобой лед не крошился?

25.11.2019 14:06
- гость -

Видны потуги архитектора соединить фасад стадиона и здание за ним посредством прямоугольников на пристройке. Убожество.

Обычно на картинке все проекты выглядят красивее, чем потом построят. Учитывая страшное изображение, выйдет реальное уродство.

25.11.2019 14:06
- гость -

Двинет боты физкультурник и рухнет его империя мажорик не вытянет

25.11.2019 14:14
Митенька Ржев

Надо было бамз под жилье, а тут галактику.

25.11.2019 14:19
- гость -

25.11.2019 14:00
обезьяна
А я жила 5 лет в 300 метрах от жд вокзала в Рубцовске. Железнодорожные пути проходили практически под окнами квартиры. Первое время напрягал шум. Посуда звенела в шкафах, когда поезда проезжали. Стены вибрировали. Потом привыкла . Даже будильник не заводила, по поездам орентировалась , что вставать пора.

25.11.2019 14:22
- гость -

Дык, эта, а может им уже и Динамо уничтожить - ведь уже был закинут пробный камушек про бельмо...

25.11.2019 14:32
гость

Опять всё точечно, впритык без озеленения. Ужасный проект.

25.11.2019 14:40
- гость -

Весь город так застроен.

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