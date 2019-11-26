В барнаульской школе обучают детей английскому с помощью "говорящих" книг

"Хотите, чтобы ваши дети хорошо знали английский? Тогда вам к нам!" – весь интернет пестрит подобными призывами. И как же разобраться родителям, куда именно пристроить своих дочек и сыновей, чтобы это не было потерей времени и денег, и действительно работало.

При выборе школы для изучения языка прежде всего надо задаться вопросом: для чего вашим детям английский, да еще с раннего возраста? Самыми важными критериями как раз и являются цели и задачи. Если вам просто хочется, чтобы ребенок развивал память, воображение, концентрацию внимания, то есть активно приобретал необходимые навыки для школы, тогда вам не к нам!

Программа Howdy Kids! 5+* ориентирована на тех родителей, которые понимают, что их детям английский необходим для будущей жизни, и чем раньше они научатся читать, тем быстрее заговорят. Эти родители сами заняты деятельностью, которая предполагает владение языками так или иначе: либо работают на совместных предприятиях, либо занимаются торговлей с зарубежными партнерами, выполняют заказы, ездят в зарубежные командировки и т.д.

Взрослые люди испытывают острую нехватку времени для изучения языков, зачастую жалеют, что в свое время упустили эту возможность. А вот у детей эта возможность есть!

А теперь представьте себе семью, в которой ребенок начал изучать английский язык, а ни один из родителей его не знает: выполнение домашнего задания превращается в мучительное действо, с нервами и слезами, и отнимает немало времени. Здесь мы вплотную подошли к уникальности нашей программы, а именно: мы научим ваших детей читать при помощи "говорящих" книг.

Эти книги – чудесные: ребенок прикасается к ним специальной ручкой, и они звучат… Озвучены отдельные слова, целые страницы, каждый рисунок на страничке озвучен! Не нужно звонить знакомым с просьбой помочь правильно прочесть слово, не придется его "гуглить", и самое главное – можно нажимать на него столько раз, сколько нужно каждому конкретному человеку. Далее все прочитанное закрепляется в правилах и рабочих тетрадях. Это лишь очень краткое описание того, что предлагает наша программа.

Об обучении правильному и аутентичному произношению стоит сказать отдельно. Книги озвучены детьми – носителями языка. Изначально обучающиеся слышат не преподавателя, у которого собственное произношение, и он волей-неволей передает его ученику, а аутентичную речь (на выбор родителей – британскую или американскую). К примеру в Швеции не рекомендуется обучать детей языкам устами не носителя: английский язык в школах преподают только те, для кого он является родным.

В нашей программе пять уровней, а следовательно, очень много книжек, поэтому результатом станет очень красивое произношение с правильной интонацией. Мы включили в программу также самую актуальную грамматику и лексику, которые применяются в реальной жизни. На двух последних уровнях дети изучают грамматику и элементы подготовки к международным экзаменам IELTS , TOEFL, GMAT*.

Итак, уточним теперь все детали:

Вы можете вступить в программу с любого уровня с 5 до 11 лет.

Уровень определяется тестированием уже имеющихся навыков.

Группы состоят из четырех человек.

Занятия проводятся два раза в неделю.

На прохождение всех уровней требуется примерно два года.

Для желающих просто поправить проблемы с чтением в школе есть экспресс-курс в три месяца.

Все необходимые материалы предоставляются.

Более подробную информацию о курсах смотрите на официальном сайте.

Смотрите также запатентованную методику изучения трех языков – китайский, корейский, японский с выделением ключевого.

Языковая школа Link

г. Барнаул, пр-т Ленина, 54В, офис 213, 302, 303

Тел.: +7 (3852) 69-59-90

E-mail: info@i-bsc.ru

Сайт: i-bsc.ru

*Хоуди Кидс5+, АйИЭльТиЭс, ТиОуИЭфЭль, ДжиЭмЭйТи – прим. ред.