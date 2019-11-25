Стали известны подробности столкновения автобуса и грузовика в поселке Лесном

Грузовик Hyundai и автобус городского маршрута № 20 столкнулись 25 ноября на улице Радужной в поселке Лесном. Как сообщили amic.ru в отделе пропаганды ГИБДД, за рулем грузовика находился мужчина 1974 года рождения.

"На данный момент известно о пяти пострадавших: четыре пассажира и водитель автобуса. Все отправлены в медицинское учреждение на осмотр. О госпитализации пока неизвестно", – уточнили в отделе пропаганды.

По информации очевидцев, автобус стоял на остановке, когда навстречу ему выехал грузовик. Возможно, водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в пассажирский автобус.

По предварительной информации, среди пострадавших есть ребенок. Проверка по данному факту продолжается.