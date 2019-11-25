Алтайских предпринимателей приглашают выйти на рынок Узбекистана

С 27 по 29 ноября 2019 года в Ташкенте, Узбекистан, состоится 15-я международная выставка пищевой промышленности и продуктов питания UzProdExpo ("УзПродЭкспо", – прим. ред.), актуальность проведения которой обусловлена стремительным развитием пищевой и перерабатывающей промышленности.
Предприятия Алтайского края могут принять участие в работе выставки на коллективном стенде нашего региона площадью 27 кв.м, организованном Центром поддержки экспорта НО "Алтайский Фонд МСП". Для них участие в выставке откроет возможности для выхода на рынок Узбекистана, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.
Основная задача выставки – создать для специалистов платформу для эффективной деловой коммуникации с производителями продукции, оборудования для переработки и хранения, представить в рамках выставки весь технологический процесс производства продуктов питания – от переработки сырья до получения окончательного упакованного продукта.
Традиционно выставка UzProdExpo является местом встреч специалистов отрасли, а в ее работе принимают активное участие специалисты из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Основные разделы выставки:
- пищевая промышленность;
- торговое и холодильное оборудование;
- тара и упаковка;
- продукты питания и напитки.
Напоминаем также, что субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края могут принять участие в запланированных на 2019 год ярмарочно-выставочных мероприятиях на безвозмездной основе, получив оборудованное рабочее место на коллективном стенде или выиграв в конкурсе право на организацию индивидуального стенда.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 8322
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Комментарии
Так они же от бедности страдают, на какой рынок они хотят выйти то?!