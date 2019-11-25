Алтайских предпринимателей приглашают выйти на рынок Узбекистана

С 27 по 29 ноября 2019 года в Ташкенте, Узбекистан, состоится 15-я международная выставка пищевой промышленности и продуктов питания UzProdExpo ("УзПродЭкспо", – прим. ред.), актуальность проведения которой обусловлена стремительным развитием пищевой и перерабатывающей промышленности.

Предприятия Алтайского края могут принять участие в работе выставки на коллективном стенде нашего региона площадью 27 кв.м, организованном Центром поддержки экспорта НО "Алтайский Фонд МСП". Для них участие в выставке откроет возможности для выхода на рынок Узбекистана, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.

Основная задача выставки – создать для специалистов платформу для эффективной деловой коммуникации с производителями продукции, оборудования для переработки и хранения, представить в рамках выставки весь технологический процесс производства продуктов питания – от переработки сырья до получения окончательного упакованного продукта.

Традиционно выставка UzProdExpo является местом встреч специалистов отрасли, а в ее работе принимают активное участие специалисты из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Основные разделы выставки:

пищевая промышленность;

торговое и холодильное оборудование;

тара и упаковка;

продукты питания и напитки.

Напоминаем также, что субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края могут принять участие в запланированных на 2019 год ярмарочно-выставочных мероприятиях на безвозмездной основе, получив оборудованное рабочее место на коллективном стенде или выиграв в конкурсе право на организацию индивидуального стенда.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

Сайт