"Дело вообще не в губернаторе": алтайский детский фонд выправил финансирование

Алтайскому отделению Российского детского фонда удалось выправить критическую ситуацию по пожертвованиям в этом году. Об этом 25 ноября рассказала его руководитель Оксана Овчинникова. Летом поступления отставали от прошлогодних в два раза. Сейчас пожертвования составляют 12 млн рублей против 18 млн в 2018 году. И это уже заметно лучше. "Но этот год пока еще не закончился", – говорит Овчинникова.

200 тысяч от Карлина

"Действительно, у нас была сложная ситуация в августе – отставание было в два раза по сравнению с 2017-2018 годами. А больных-то детей у нас меньше не стало. Поэтому мы и обратились к журналистам с этой проблемой. Они помогли привлечь внимание, рассказали, кому оказывается помощь. И сейчас такой критической, напряженной ситуации нет", – сказала Оксана Овчинникова.

Не секрет, что раньше один из проектов фонда – марафон "Поддержим ребенка" – курировал лично губернатор Александр Карлин. По одной из версий, снижение финансирования было связано со сменой власти в регионе. Однако Овчинникова подчеркнула – дело вообще не в губернаторе, к тому же такая позиция может обидеть меценатов.

"Это не просто губернаторский проект. Это жизнь и здоровье наших детей. Здесь не важно, кто стоит во главе движения, главное, чтобы оно было. Детям же не важно, губернатор проводит или другой человек. Главное, сохранить детскую жизнь – это превыше всего", – сказала глава алтайского фонда.

По ее словам, Александр Карлин действительно активно участвовал в жизни фонда, в том числе личными отчислениями. Он перечислил около 200 тысяч рублей на момент, когда сложил свои полномочия.

Кроме того, по мнению Оксаны Овчинниковой, "многих меценатов обидела бы позиция, что они оказывали помощь только потому, что кто-то им это говорил делать". Она привела примеры. "ЕГА", благотворительный фонд "Марии-Ра", ежемесячно перечисляет 200 тыс. рублей. Каждый рубль с проданной бутылки воды "Завьяловской" от Бочкаревского пивзавода также идет в фонд. СГК в этом году выделила более 700 тыс. рублей детям, больным целиакией и диабетом, а также оплатила полностью два спектакля для детей, которым помогает фонд.

"Эти компании как перечисляли деньги при Карлине, так и сейчас это делают. Потому что понимают, что речь идет о жизни и здоровье людей", – объяснила Овчинникова.

Какую помощь оказал детский фонд в крае?

В 2019 году детский фонд оказал помощь 500 детям.

На покупку лекарств и средств реабилитации для детей с ДТП было потрачено 2,7 млн рублей, для детей с муковисцидозом – 1,2 млн.

На приобретение оборудования для Егорьевского дома-интерната детям для психоэмоциональной реабилитации было выделено 260 тыс. рублей.

На покупку безглютеновой муки для больных целиакией – 1,7 млн рублей.

На приобретение инсулиновых помп – 600 тыс. рублей.

На покупку мазей и перевязочных материалов для ребенка-"бабочки" (при болезни буллезный эпидермолиз кожа ребенка очень хрупкая) – 720 тысяч.

Как обычный человек может помочь фонду?

Самый простой способ сегодня – отправить sms на номер 7715 со словом "ребенок" и суммой пожертвования.

Недавно Сбербанк подарил фонду QR-код, который вскоре разместят на сайте и его можно будет считывать и перечислять любую сумму. Первый раз новую технологию опробуют на торжественном подведении итогов марафона "Поддержим ребенка" 3 декабря в Молодежном театре.

Полные реквизиты фонда можно посмотреть на главной странице сайте www.altaidetfond22.ru.