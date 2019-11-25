Прожиточный минимум за третий квартал 2019 года утвердили в Алтайском крае

Правительство Алтайского края утвердило прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. В среднем этот показатель составит 10050 рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составил 10731 рубль, для пенсионеров – 8681 рубль, для детей – 10146 рублей.
Уменьшение величины прожиточного минимума на 144 рубля обусловлено снижением цен на овощи, фрукты и столовые корнеплоды.
Комментарии
Делать нечего.
А те кто его утверждают сами пробовали прожить на этот минимум, ну годик хотябы?!
Ого как много.
То ли дело директора нефтегазового сектора России : их средняя зарплата выросла по данным форбс до 3.3 миллиона долларов.
Вот она справедливость по Российски!!!!
взрослому 10731 р. для детей 10146 р.
итого 20877
моя зп 20900 везде отказ от льгот они это все спецом
Налетай на корнеплоды, пока дёшево!!!
Эти суммы, чтобы не умереть с голода. А другие расходы прожиточные не будут считать? Туда кроме жкх ещё и кредиты нкжно учитывать, хотя бы средние по стране.