Прожиточный минимум за третий квартал 2019 года утвердили в Алтайском крае

Правительство Алтайского края утвердило прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. В среднем этот показатель составит 10050 рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составил 10731 рубль, для пенсионеров – 8681 рубль, для детей – 10146 рублей.

Уменьшение величины прожиточного минимума на 144 рубля обусловлено снижением цен на овощи, фрукты и столовые корнеплоды.