Трамвай столкнулся с грузовиком в Барнауле

На пересечении улиц Анатолия и Челюскинцев в Барнауле произошло столкновение трамвая с грузовиком, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Выбита задняя дверь трамвая. Осколки стекла попали в салон. На момент происшествия в транспорте были пассажиры.

Грузовик серьезных повреждений не получил.

В результате столкновения движение трамваев заблокировано. На перекрестке затруднено движение автомобилей.

Информации о пострадавших нет, подробности происшествия уточняются.