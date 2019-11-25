Трамвай столкнулся с грузовиком в Барнауле

На пересечении улиц Анатолия и Челюскинцев в Барнауле произошло столкновение трамвая с грузовиком, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Выбита задняя дверь трамвая. Осколки стекла попали в салон. На момент происшествия в транспорте были пассажиры.
Грузовик серьезных повреждений не получил.
В результате столкновения движение трамваев заблокировано. На перекрестке затруднено движение автомобилей.
Информации о пострадавших нет, подробности происшествия уточняются.
Комментарии
восстание грузовиков: то автобус, то трамвай...
по челюскинцев грузовики насаются как ненормальные, хорошо, что хоть никто не пострадал.
2 грузовика за день в дтп с общественным транспортом.
АУ! Администрация!?
Когда это закончится?
Когда сделается разумный ход, запрет в дневное время грузовиков по городу?
Давно пора сделать нормальное движение на Челюскинцев. Перекресток с Молодежной постоянно забит из-за долбодятлов