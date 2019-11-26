"Росводоканал Барнаул" спишет пени должникам

Барнаульский водоканал проводит акцию для абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения "В Новый год – без долгов". Она продлится до 31 декабря 2019 года.

В акции могут принять участие жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышает два месяца. При полной оплате задолженности до 31 декабря абоненту будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты. Их размер в ряде случаев может быть сопоставим с суммой долга за водоснабжение и водоотведение. Например, средний размер пеней, списанных у абонентов в ходе акции в 2018 году, составил 2 тысячи рублей.

Обязательное условие – факт погашения задолженности необходимо подтвердить, предоставив чек об оплате или выписку из лицевого счета в Центр обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул". После проверки сотрудником водоканала предоставленных сведений пени будут списаны в базе данных предприятия.

"Оплата услуг ресурсоснабжающей организации своевременно и в полном объеме – обязанность абонента, – отметила коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова. – Именно на это направлена акция. Наши клиенты получают хорошую возможность рассчитаться с долгами и в дальнейшем оплачивать используемый ресурс вовремя".

"В Новый год – без долгов" – традиционное мероприятие водоканала. В прошлом году в нем приняли участие более 120 человек, которые оплатили долги на сумму 740 тысяч рублей.

Подробности по телефону 8 (3852) 282-200 и на сайте "Росводоканал Барнаул".