Виктор Томенко займется кадрами "Единой России" на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко будет работать в "кадровой группе" генсовета "Единой России". Такое решение он принял на съезде партии в Москве, прошедшем 23-24 ноября, сообщает пресс-служба регионального отделения.

На приняли решение создать в генсовете — главном руководящем органе — шесть профильных рабочих групп: кадровая политика, реализация нацпроектов, поддержка гражданского общества, поддержка молодежных инициатив и повышение удобства взаимодействия с партией.

Томенко также участвовал в обсуждении этого вопроса. По словам главы региона, группы будут собраны в ближайшее время, а сам он выразил желание работать с кадрами.

"Особое внимание съезда было уделено кадровой работе. Работе с теми, кто уже состоит в рядах партии, и особенно с теми, кто готов войти в ее ряды. В этой части отдельное направление наших усилий необходимо обратить к воспитанию молодежи в духе приверженности к тем целям, которые стоят перед страной, ценностям, которые так важны для каждого россиянина. В составе генерального совета "Единой России" я выразил желание работать именно в кадровой рабочей группе. Надеюсь, что у нас получится интересная, полезная, а самое главное, результативная работа", – подытожил Томенко.