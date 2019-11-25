Сальто мухи: физики рассказали, как насекомое приземляется на потолок

Американские физики из университета штата Пенсильвания описали способ приземления мухи на потолок, и объяснили, почему она не падает. Оказывается, насекомое садится на потолок в четыре этапа. Сначала муха резко ускоряется вверх, затем делает сальто, вытягивает передние лапы, цепляется ими за потолок, а потом дошагивает задними. Все эти действия она проделывает за 60 миллисекунд и примерно за 10 взмахов крыльями, пишет nplus1.ru.

Сальто – именно тот этап, который хотели досконально изучить физики. Перед тем, как сесть на потолок, муха начинает переворачиваться в воздухе на основе своих зрительных стимулов. Потом, на автомате, она выполняет маневр и приземляется сначала на передние лапки, а потом как будто "дошагивает" задними. Не падать вниз ей помогают пульвиллы – специальные подушечки-присоски на кончике лапок.

Ученые изучали момент сальто мухи при помощи видеографа. Он фиксировал движение крылышек, ног и положение тела в процессе приземления. Также исследователи следили за работой зрительных органов мухи, в частности, как импульсы меняются при возникающей впереди поверхности. Оказалось, что насекомое с помощью этих импульсов оценивает примерное время до возможного столкновения.

Также авторы исследования отмечают, что иногда мухи не могут сесть на потолок. Они заметили, что если вертикальная скорость насекомого ниже, а горизонтальная выше, то меньше шансов на успешное приземление.

Все эти изучения помогут в разработке летающих роботов, считают ученые.