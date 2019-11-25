Дмитрий Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"

Дмитрий Медведев уволил руководителя предприятия "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщает сайт правительства.

Документ об увольнении датируется 23 ноября и не содержит подробностей. В распоряжении сказано, что Буцаев досрочно прекратит работу в публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми отходами.

По предварительной версии, чиновника уволили из-за недостатка аппаратного веса. Сообщается, что компания не реализовала все назначенные проекты и у нее закончились деньги.

Предполагается, что пост может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.