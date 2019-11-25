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Дмитрий Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"

, ИА "Амител"
Новый руководитель пока не назначен
Денис Буцаев / Фото: lekoboz.ru

Денис Буцаев / Фото: lekoboz.ru

Дмитрий Медведев уволил руководителя предприятия "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщает сайт правительства.

Документ об увольнении датируется 23 ноября и не содержит подробностей. В распоряжении сказано, что Буцаев досрочно прекратит работу в публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми отходами.

По предварительной версии, чиновника уволили из-за недостатка аппаратного веса. Сообщается, что компания не реализовала все назначенные проекты и у нее закончились деньги.

Предполагается, что пост может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.11.2019 15:59
- гость -

Т.е. покровителей весомых нет - значит этой должности не достоин! А что ты можешь сделать - вопрос уже даже третий.

25.11.2019 16:11
- гость -

"... уволили из-за недостатка аппаратного веса....."
"... компания не реализовала все назначенные проекты и у нее закончились деньги. ..."

что я только что прочел?

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