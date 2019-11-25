Дмитрий Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"

Дмитрий Медведев уволил руководителя предприятия "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщает сайт правительства.
Документ об увольнении датируется 23 ноября и не содержит подробностей. В распоряжении сказано, что Буцаев досрочно прекратит работу в публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми отходами.
По предварительной версии, чиновника уволили из-за недостатка аппаратного веса. Сообщается, что компания не реализовала все назначенные проекты и у нее закончились деньги.
Предполагается, что пост может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Комментарии
Т.е. покровителей весомых нет - значит этой должности не достоин! А что ты можешь сделать - вопрос уже даже третий.
"... уволили из-за недостатка аппаратного веса....."
"... компания не реализовала все назначенные проекты и у нее закончились деньги. ..."
что я только что прочел?