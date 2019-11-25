Житель Рубцовска убежал из ломбарда с телефоном, который взял посмотреть

Молодой человек 2000 года рождения открыто украл телефон в одном из ломбардов Рубцовска, рассказали в МВД.

Он попросил у оценщика показать смартфон, взял его в руки и убежал. Сотрудница заведения нажала тревожную кнопку вызова охраны.

На место преступления прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые при помощи записей с камер видеонаблюдения смогли опознать злоумышленника и задержать его. Преступник полностью раскаялся в содеянном, а украденный телефон был изъят полицейскими.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.