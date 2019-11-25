Более 200 домов остались без тепла и горячей воды в Бийске

205 домов, две школы и два детских сада в Бийске остались без тепла из-за аварии в тепловой камере, сообщили в администрации города.

Дефект был выявлен в тепловой камере на пересечении улиц Ударная и Трофимова. Из-за этого была ограничена подача тепла.

Причиной временного ограничения параметров теплоносителя стало повреждение задвижки, распределяющей сетевую воду из магистральной по квартальным сетям. Оперативно-ремонтная бригада СГК уже работает над устранением неполадки. Времени потребуется не много, так как камера расположена на поверхности грунта.

В ближайшее время подача тепла и горячей воды будет восстановлена в полном объеме.