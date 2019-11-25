О, спорт. Как жители алтайских городов оценили качество спортивной инфраструктуры

В Барнауле качество и доступность инфраструктуры для спорта и отдыха за год снизились, в Рубцовске выросли, а в Бийске не изменились. Таковы результаты исследования портала Domofond.ru. Его специалисты провели опрос 90 тысяч человек в 200 городах страны и составили рейтинг.

Лидеры и аутсайдеры

Респондентам предложили оценить утверждение "В моем районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д." по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 – "полностью согласен". В результате для каждого города аналитики рассчитали средний балл. Он показывает, насколько горожане довольны инфраструктурой для спорта и отдыха.

Первую строку российского рейтинга занял город Кудрово (Ленинградская область) – 8,2 балла. На втором месте подмосковный Долгопрудный. Он набрал 7,5 балла. Краснодарский Геленджик расположился на третьей строчке – 7,4 балла.

Ниже всех оценили городскую инфраструктуру жители Киселевска Кемеровской области (на 3,2 балла). Недовольны и качеством спортивной среды в городе Шахты Ростовской области. Его жители дали городу всего 3,5 балла. Третье с конца место у Кинешмы, получившей 3,8 балла.

А как на Алтае?

Попали в рейтинг и три алтайских города. Жители Барнаула оценивают качество и доступность инфраструктуры для спорта и отдыха на 6,1 балла. По этому показателю алтайская столица заняла 64-е место. При этом в прошлом году город получил 6,2 балла.

На 154-м месте в рейтинге расположился Бийск. Его жители и в прошлом, и в этом году оценивают спортивную среду на 5,2 балла. Чуть меньше – 5 баллов – получил от своих жителей Рубцовск. Он занял 163-ю строчку в таблице. Кстати, за год качество и доступность инфраструктуры для спорта и отдыха в городе выросли: еще в прошлом году рубцовчане оценивали их на 4,3 балла.