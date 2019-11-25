Очередное ДТП с участием грузовика в Барнауле. Движение на Горе затруднено

Грузовик столкнулся с иномаркой у остановки "Телецентр", рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Легковой автомобиль в результате аварии оказался на трамвайных путях. В сторону проспекта Красноармейского движение для электротранспорта перекрыто, а из центра – сильно затруднено. Иномарка получила серьезные повреждения. О состоянии водителя информации нет.
Грузовик перекрыл две полосы автомобильной дороги, что затрудняет движение из центра города.
Подробности инцидента уточняются.
Комментарии
Вспышка бешенства у грузовиков, не иначе.
так-то остановка Лыжная база Динамо, а не телецентр
Рыба!
Судя по фото из центра не уехать...