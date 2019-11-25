Мыши, "клавы" и гарнитуры продаются в огромном количестве в России

В России вырос спрос на мыши, клавиатуры и гарнитуры для гейминга на 5% в штуках и на 11%в деньгах – это 2,4 млн устройств и 4,6 млрд рублей.

Причиной такого роста эксперты называют повышенный интерес россиян к киберспорту. Профессиональные геймерские команды обзаводятся крупными спонсорами, да и сами игроки уже научились неплохо зарабатывать на своем хобби.

В то же время упал спрос на устройства для дома и офиса на 6% и 25% соответственно, пишут "Известия".

Дело в том, что геймерские товары намного удобнее, чем простые, например, офисные мыши. У них улучшенная эргономика, более прочная сборка и короткое время отклика, встроенная подсветка, а также оптический сенсор для удобного и точного управления. Клавиатуры геймеров также имеют ряд преимуществ: подсветка кнопок, выделенные клавиши и функция фантомных нажатий.

Также со скоростью света раскупаются геймерские кресла. За год продажи их выросли в восемь раз.

В целом в России за текущий год на 42% увеличилась выручка от киберспорта. По прогнозам аналитиков, уже сейчас этот сегмент в России находится на девятом месте в мире, и к 2023 доходы могут превысить 31 млн долларов.