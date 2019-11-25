Путин уволил прокурора Республики Алтай

Владимир Путин подписал указ об увольнении прокурора Республики Алтай Николая Мылицына. Об этом сказано на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Приказом генерального прокурора РФ объявлен указ президента РФ в части освобождения Мылицына Николая Викторовича от должности прокурора Республики Алтай", — говорится в сообщении.

Указ был подписан еще 18 ноября, а на следующий день издан приказ надзорного ведомства об освобождении от должности Мылицына, сообщает РИА Новости. Должность прокурора Республики Алтай 64-летний Николай Мылицин занимал с сентября 2009 года.

Информация о его возможной отставке появилась в октябре 2019 года. Тогда Генпрокуратура России направила председателю Госсобрания Республики Алтай Владимиру Тюлентину обращение с просьбой согласовать назначение нового руководителя надзорного ведомства региона. Вместо Николая Мылицына Юрий Чайка предложил назначить Анатолия Богданчикова.