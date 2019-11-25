Россия для грустных. Twitter заблокировал аккаунт с позитивным российским контентом

Twitter без объяснения причины заблокировал доступ к аккаунту "Хорошие новости", который занимался распространением позитивных российских новостей.

На этой странице ежедневно публиковались видеоролики о достижениях России в различных сферах.

"Посмотрели ленту, похоже, дело в том, что мы перед блокировкой посмели сообщить, что рост промышленного производства в России по итогам года превысил показатели США и других мировых держав, или что объемы строительства нового жилья в России выросли на 8,2%", — назвали предположительную причину блокировки авторы проекта.

Тем не менее, они уже создали резервный аккаунт в той же социальной сети.

Отмечается, что подписчиками "Хороших новостей" были известные политики и общественные деятели.