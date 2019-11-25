Японская кошка с хвостом как у белки стала звездой интернета

В Японии живет наполеоновская кошка с пушистым хвостом как у белки. Благодаря такой милой особенности Белл стала звездой интернета, пишет ofigenno.com.
"Какая красотка, как белочка! Хвост просто шикарный!!!",- пишет одна из поклонниц кошко-белки в социальной сети Instagram.
Порода этой очаровашки относительно новая и классифицируется как домашняя гибридная. Однажды селекционерам пришла в голову скрестить две породы — Манчкин и персидскую. Главная особенность манчкинов — укороченные лапки. Заводчики еще называют их кошачьими таксами. Персидские же кошечки обладают шикарной шерстью, пушистыми хвостами и стопроцентной линькой ежедневно. В результате получилась кото-белка Белл, которая принесла своей хозяйке больше 150 тысяч подписчиков в социальной сети.
Вместе с кошечкой в квартире живет еще несколько питомцев, с которыми Белл отлично ладит.
. I'm hungry😋ごはんちょうだいの舞 ベビベルの懐かしい動画を見たい😍 と、沢山の嬉しいDMありがとにゃ(*´˘`*)♥ 少しずつリポストするにゃ💗 #ベビベルちゃんシリーズ #ベルすずちゃんおもしろ動画 #ミルクティーファミリー #犬と猫のいる暮らし #ベルちゃん #ミヌエット NAME : Bell ベルちゃん Breed : minuet ミヌエット 🎂 : 2016.5.15 3歳 ・ NAME : Suzu すずちゃん Breed : Scottish fold スコティッシュフォールド 🎂 : 2018.3.21 1歳 . NAME : Lindor リンドール Breed : Teacup poodle ティーカッププードル 🎂 : 2019.7.18 2ヶ月
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