Японская кошка с хвостом как у белки стала звездой интернета

В Японии живет наполеоновская кошка с пушистым хвостом как у белки. Благодаря такой милой особенности Белл стала звездой интернета, пишет ofigenno.com.

"Какая красотка, как белочка! Хвост просто шикарный!!!",- пишет одна из поклонниц кошко-белки в социальной сети Instagram.

Порода этой очаровашки относительно новая и классифицируется как домашняя гибридная. Однажды селекционерам пришла в голову скрестить две породы — Манчкин и персидскую. Главная особенность манчкинов — укороченные лапки. Заводчики еще называют их кошачьими таксами. Персидские же кошечки обладают шикарной шерстью, пушистыми хвостами и стопроцентной линькой ежедневно. В результате получилась кото-белка Белл, которая принесла своей хозяйке больше 150 тысяч подписчиков в социальной сети.

Вместе с кошечкой в квартире живет еще несколько питомцев, с которыми Белл отлично ладит.