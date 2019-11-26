Детский сироп как средство от ВИЧ. Почему инфицированным на Алтае заменили лекарство

В Алтайском крае вместо комбинированной формы лечения врачи вынуждены выдавать взрослым ВИЧ-инфицированным детский сироп зидовудин. Его обычно прописывают детям и беременным для борьбы с инфекционными заболеваниями. Причем уже в январе 2020 года принимать будет нельзя и его – срок годности сиропа (по виду похожего на яблочный сок, но с очень специфичным вкусом и запахом) истекает уже в начале следующего года. Такая партия пришла в регион по линии федерального Минздрава: каждый пациент получил 18 флаконов лекарства, рассчитанных на два месяца. Впрочем, в краевом Министерстве здравоохранения большой проблемы не видят. Говорят, что перешли на новую схему из-за высокой стоимости ламивудина – одного из основных лекарств, которое назначают большинству инфицированных в России. ВИЧ-инфицированным (не всем, но многим) схема лечения не понравилась. 22 ноября с одиночным пикетом к зданию правительства региона вышел активист движения "Пациентский патруль" из Новосибирска Сергей Ульянов, который просит губернатора Виктора Томенко решить проблему лично.

В чем суть проблемы?

На протяжении последних лет носитель ВИЧ-инфекции ежедневно выпивал две таблетки зидовудина или ламивудина. По новой схеме пациенты должны принимать ламивудин, но уже вместе с тем самым сиропом. Взрослому человеку нужно принять по 30 мл сиропа дважды в день, то есть 1,8 литра в месяц. Только вот далеко не у всех инфицированных хорошая переносимость предлагаемого взамен препарата. Пациенты жалуются, что после приема сиропа у них возникает тошнота и неприятный привкус во рту, который сохраняется длительное время. Кроме того, теперь носителям ВИЧ нужно думать, как принимать этот сироп совместно с другими препаратами из схемы незаметно, если приходится пить их вне дома.

Чтобы хоть как-то обратить внимание на проблему, активист движения "Пациентский контроль" Сергей Ульянов приехал 22 ноября в Барнаул из Новосибирска. Он вышел с одиночным пикетом, чтобы поддержать пациентов Алтайского края, в том числе тех, кто не готов публично открыть свой ВИЧ-статус перед общественностью. Не помешал Сергею и его пикету даже 20-градусный мороз. По словам новосибирского активиста, на сайт движения "Перебои.ру" (он создан для сбора информации о трудностях в снабжении лекарствами и средствами диагностики для лечения инфекционных заболеваний) регулярно приходят жалобы из Алтайского края на перебои с лекарствами. А чтобы ВИЧ-инфицированных услышали, нужно действовать кардинально.

"Мы понимаем, что "Центр СПИД" здесь ни при чем. Людям не отказывают в лечении, но чиновники в вашем регионе, принимающие решение, забывают про такое слово как "приверженность". Когда прием терапии неудобен – люди сходят со схем, перестают лечиться. Смешно, когда взрослым людям выдают детский сироп. Одновременно страшно, что будет дальше вообще с поставкой лекарств. Уверен, что из-за перебоев, количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае может только возрасти. Не нужно молчать, надо донести эту информацию до руководства региона", – рассказал amic.ru Сергей Ульянов.

По его словам, в то время, когда во всем мире стремятся применять комбинированные препараты для удобного приема один раз в день, российские врачи вынуждены лечить чем придется. Ведь чем меньше приемов и комбинаций в сутки, сочетаний и прочих условий, тем проще пациенту этот препарат принимать. Однако в Минздраве РФ не видят проблемы ни в заменах схем, ни в выдаче детских форм взрослым или взрослых форм детям. Ну а пациенты тем временем вынуждены выкручиваться сами – приспосабливаться к "новшествам" или искать и приобретать таблетки самостоятельно.

"Препараты для лечения ВИЧ человек должен принимать каждый день на протяжении всей жизни. Прием комбинированных препаратов – эталон лечения. Чем меньше человек пьет таблеток – тем дольше он не "устает" от терапии", – заключил Сергей Ульянов.

По его мнению, ключевая проблема – недофинансирование. Средств, которые закладываются в бюджете на здравоохранение, недостаточно для того, чтобы помочь всем нуждающимся в лекарствах. Он напомнил, что с 2017 года закупки препаратов для лечения ВИЧ проходят централизованно через Минздрав РФ. Если есть проблемы в закупках, пациенту негде взять препараты. Их завозят в регионы в ограниченном количестве, в аптеках таких лекарств практически не бывает.

Почему же в Алтайском крае перешли на новую схему?

Из-за высокой стоимости лекарства. Одна таблетка ламивудина стоит около 2 рублей. В краевом Министерстве здравоохранения говорят, что перешли на новую схему из-за постоянных срывов аукционов по закупке препарата. Так, к концу 2019 года Минздрав РФ запланировал купить для регионов 574 048 упаковок комбинации зидовудин/ламивудин на сумму 143 млн рублей, но аукцион не состоялся. Организовали новый, тогда цена за упаковку увеличилась в четыре раза – с 250 до 1000 рублей, а общая сумма закупки так и осталась 143 млн рублей. То есть увеличив стоимость лекарства просто уменьшили в четыре раза его количество. В итоге купили всего 145 696 упаковок.

Впрочем, главный инфекционный врач Алтайского края Валерий Шевченко говорит, что информация на сайте "Перебои.ру" о нехватке лекарств в нашем регионе не соответствует действительности. В разговоре с корреспондентом amic.ru он признал, что в прошлые годы действительно была острая проблема с поставками: не всегда лекарство удавалось закупить вовремя. Но сейчас, по его словам, ситуация стала намного лучше. Шевченко также подтвердил, что вместо таблеток пациентам стали выписывать сироп зидовудин. Но эффективность лечения, по мнению врача, от него очень высокая. Зидовудин есть в нашем регионе и в виде таблеток, поэтому сами пациенты могут выбрать, в каком виде принимать лекарство.

"Кроме того, сироп зидовудин более эффективен. Единственный момент, с которым можно согласиться с активистами, что не всем его удобно или привычно принимать. Одно дело – таблетку выпить один раз в сутки, другое – определенный объем сиропа. Но главное, что в организм человека все равно попадает нужный объем лекарства", – сказал Валерий Шевченко.

И при этом добавил, что отказ от комбинированных препаратов – вынужденное решение. Такой комплект лекарств только на одного человека в месяц обходится в десятки тысяч рублей. Сейчас федеральный Минздрав не может в полном объеме обеспечить комбинированными препаратами всех ВИЧ-инфицированных, поэтому пробуют разные схемы лечения.

Почему для Алтайского края это серьезная проблема?

Алтайский край – один из лидеров Сибири по количеству ВИЧ-инфицированных. Согласно статистике, в 2016 году в регионе было зарегистрировано 2056 человек больных ВИЧ. В 2017 году их количество снизилось до 1733. В 2018-м году число уменьшилось примерно на 15%. Несмотря на положительную динамику наш край остается в антирейтингах среди регионов России по количеству больных ВИЧ.

В 2017 году Алтайский край уже столкнулся с дефицитом бесплатных препаратов для ВИЧ-инфицированных жителей. Тогда на 10% сократилось финансирование региона в части закупки лекарств для больных по сравнению с 2015 годом. В итоге через несколько месяцев в регион пришла новая партия таблеток от ВИЧ. В 2019 ситуация повторилась вновь, и Алтайский край вошел в число 11 регионов страны, где ламивудин закончился. В итоге таблетки закупили дополнительно за счет средств регионального бюджета.