Барнаульцы, отравившиеся роллами, получат 50 тысяч рублей компенсации

Барнаульцы, которые в прошлом году отравились роллами, через суд добились компенсации в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.
Напомним, 15 человек в июле 2019 года заказали роллы в одной из городских служб доставки и оказались в больнице с острой кишечной инфекцией.
Выяснилось, что компания-производитель нарушила санитарно-эпидемиологические требования. За это позднее ее привлекли к административной ответственности.
"В текущем году ряд пострадавших обратились в суд с исками о взыскании стоимости приобретенных роллов, расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда", – сказано на сайте прокуратуры.
Суд встал на сторону барнаульцев, и теперь служба доставки должна выплатить по 50 тысяч рублей.
Комментарии
Только вот у службы доставки уставной капитал 10 т.р. и нет никакого имущества, так что получат они дырку от бублика а не 50 т.р.
Не судьба написать службу доставки?!
Санёк
Не судьба написать службу доставки?!
Гугл подсказывает, что название фирмы начинается на "японский", а заканчивается на "бох". Правда гугл указывает 2018 год
Пару лет назад после того как мы всей семьей траванулись роллами другой известной сети, директор сети нам в виде компенсации бесплатную пиццу.
Пожалели время и силы, не стали судиться, забили на эту сеть, да друзьям и знакомым лишь рассказали.
Семья у меня любит роллы, а я побаиваюсь, неизвестно из какой рыбы все сделано и с какими экзотическими гельминтами