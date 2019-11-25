Барнаульцы, отравившиеся роллами, получат 50 тысяч рублей компенсации

Барнаульцы, которые в прошлом году отравились роллами, через суд добились компенсации в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, 15 человек в июле 2019 года заказали роллы в одной из городских служб доставки и оказались в больнице с острой кишечной инфекцией.

Выяснилось, что компания-производитель нарушила санитарно-эпидемиологические требования. За это позднее ее привлекли к административной ответственности.

"В текущем году ряд пострадавших обратились в суд с исками о взыскании стоимости приобретенных роллов, расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда", – сказано на сайте прокуратуры.

Суд встал на сторону барнаульцев, и теперь служба доставки должна выплатить по 50 тысяч рублей.