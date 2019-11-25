Пьяный сельский депутат насмерть сбил ребенка в Марий Эл

37-летний депутат одного из сельских поселений Волжского района Республики Марий Эл сбил 16-летнего парня, сообщает "РГ".

По версии следствия, вечером 19 ноября мужчина сел за руль в нетрезвом виде, превысил скорость и, не справившись с управлением выехал на обочину, где сбил подростка. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).