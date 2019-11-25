Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке

В качестве концепций автоматических систем, которые будут работать на других планетах, Роскосмос рассматривает роботов с антропоморфным телом на шагающей тележке, сообщает ТАСС.

"Кентавроподобный робот на шагающей тележке для решения нестандартных задач на других планетах — это тоже одна из концепций", — рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, с платформой уже есть определенность. Это будет тележка на колесах, которая сможет катиться и переступать через препятствия.

"Выглядеть это будет так: колеса с гребущими лопатками или перфорированные колеса крепятся на шарниры, которые в случае необходимости могут двигаться, и тогда платформа способна переползти через камни, "перешагнуть" через трещины", — рассказал он.

Специалист добавил, что опытный образец был создан в СССР и его концепция взята за основу.