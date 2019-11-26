В АлтГТУ пройдет полуфинал студенческого чемпионата мира по программированию

1 декабря 2019 года с 13:30 в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова пройдут полуфинальные соревнования командного студенческого чемпионата мира по программированию.

Мероприятие состоится в рамках Международной молодежной недели информатики и программирования, объявленной Министерством науки и высшего образования РФ.

В полуфинальных соревнованиях студенческого чемпионата мира по программированию заявлено около 60 команд из Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Киргизии. Алтайский край будут представлять пять команд, из них четыре из Алтайского государственного технического университета и одна из Рубцовского индустриального института (филиала АлтГТУ). По условиям конкурса участники должны будут решить от 8 до 12 задач в течение пяти часов, потратив наименьшее количество времени и попыток.

Одновременно полуфинал пройдет в Барнауле, Санкт-Петербурге, Тбилиси и Алма-Ате.

Лучшие команды примут участие в финале международного чемпионата, который пройдет весной 2020 года в Москве. За право поездки поборются более 50 000 студентов более чем из 100 университетов.

30 ноября в АлтГТУ состоится Всероссийская командная олимпиада школьников по информатике и программированию.

Добавим, с 1996 года Алтайский государственный технический университет становится площадкой для проведения полуфинальных соревнований для команд вузов Сибирского региона. Команда АлтГТУ шесть раз выходила в финал соревнований, которые в разное время проходили в Китае, США, Канаде, Швеции, Польше и Санкт-Петербурге. В 2006 году студенты АлтГТУ стали обладателями золотой медали чемпионата мира по программированию, а в 2009 году завоевали серебро.