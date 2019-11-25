На здоровье россиян может сильно повлиять надвигающаяся атмосферная впадина

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила о приближающемся пониженном атмосферном давлении, сообщает "Газета.ру".

Она уточнила, что резкое понижение давления произойдет во второй половине недели. К 29 ноября показатели могут опуститься на 15 мм ниже нормы и достичь 732 мм ртутного столба. Такое явление называется атмосферной впадиной.

Специалист призвала внимательнее отнестись к своему здоровью в этом время, особенно людям с хроническими заболеваниями. Также Паршина предупредила, что при низком атмосферном давлении может сильно ухудшаться настроение.

Прошлая неделя по ее словам наоборот отличалась экстремально высоким давлением.