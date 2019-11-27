Рождественский пост – это один из четырех многодневных постов в православной церкви. Ежегодно его дата начала и окончания неизменна – начинается он 28 ноября, длится 40 дней и завершается перед Рождеством Христовым – 6 января.

Согласно церковному уставу, во все дни Рождественского поста запрещено есть мясо, птицу, молочные продукты, сливочное масло, яйца и другие продукты животного происхождения. В некоторые дни разрешено постное (растительное, оливковое и т.д.) масло, рыбу и морепродукты, вино.

Мы сделали простой и понятный календарь питания в Рождественский пост. Тут все просто и понятно: что именно можно и нельзя есть и в какие дни. Смотрите и пользуйтесь.

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