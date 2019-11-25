Фермеры из Каменского района лишились доступа к своим землям

На 597-м километре железнодорожной ветки, которая пересекала поле и делила его на две части, закрыли железнодорожный переезд, сообщают "Вести Алтай".

Из-за этого часть техники, которая завершала обработку полей, пришлось бросить под открытым небом, потому что перебраться своим ходом она не может. Теоретически переправить машины можно в Камне-на-Оби, но ежедневно ездить в общем потоке сельхозтехника не может. Другой переезд находится около поселка Толстовского, но ехать до него нужно 40 км и еще столько же вдоль путей, а это потеря времени и топлива.

Руководство железной дороги пояснило, что переезд закрыли из-за фермеров. Он стал небезопасен. Решение об этом было принято еще летом, а теперь переезда нет даже на бумаге, а значит восстановить его невозможно.