Россияне стали реже делиться интимными фотографиями в интернете

Компания ESET провела исследование и выяснила, что более 40% россиян делятся интимными фото в сети, пишет "Лента".

41% опрошенных подтвердили, что пересылают другим пользователям снимки эротического характера. При этом в 2015 году этот показатель составлял 53%. Специалисты считают, что подобная динамика связана с беспокойством о сохранности персональных данных.

Восемь процентов респондентов рассказали, что подвергались утечке подобных фотографий, а 43% заявили, что не делятся эротическими фото с кем-либо.

33% людей отметили, что не беспокоятся о безопасности своих данных, так как им нечего скрывать.