82-летняя пенсионерка-культурист из США избила грабителя столом

82-летняя Уилли Мерфи рассказала, что уже собиралась спать, когда к ней в дом постучался неизвестный мужчина. Он попросил вызвать ему скорую, но пенсионерка вызвала полицию и решила не пускать незнакомца в дом.

Мужчина сломал дверь и вломился в жилище, но он даже не подозревал, что Уилли каждый день ходит в спортзал и поднимает более 100 кг в становой тяге.

Спортсменка схватила стол и ударила злоумышленника, а затем продолжила атаковать его шампунем и щеткой.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, сфотографировались с отважной старушкой, а горе-преступника отправили в больницу на обследование, пишет РЕН ТВ.