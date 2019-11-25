Пенсионер из Бийска знал о телефонных мошенниках, но перевел им около 250 тыс. рублей

74-летний житель Бийска обратился в полицию и рассказал, что неизвестные обманом похитили у него деньги, сообщили в МВД.

Мужчине на телефон позвонила незнакомка и сказала, что ему положена компенсация за вклады в финансовую пирамиду. Сумма выплаты, по ее словам, составляла 16 400 долларов.

Для того чтобы получить деньги, нужно открыть валютный счет и оформить документы. За эту услугу необходимо заплатить около 20 тысяч рублей.

Злоумышленники неделю общались с пенсионером и просили его перечислить различные суммы денег: за страховку, услуги курьера и так далее. В общей сложности мужчина перевел аферистам 232 тысячи рублей.