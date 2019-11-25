Священник в Кургане отказался крестить девочку из-за большого родимого пятна

Жительница Кургана рассказала, что священник отказался крестить ее дочь из-за родимого пятна, которое занимает 80% тела девочки.

Свое решение, по словам женщины, представитель церкви мотивировал тем, что не знает, заразно или нет это пятно, и как отреагируют на него другие родители. Провести обряд крещения он предложил в индивидуальном порядке за 4 тысячи рублей.

В Курганской епархии заявили, что помогут семье крестить ребенка, сообщает телеканал "360".

"Нам неизвестно, что это за священник. Такое поведение со стороны пастыря недопустимо. Если бы мы знали о ком идет речь, то естественно приняли бы дисциплинарные меры в отношении него. Мы предложили маме обратиться непосредственно в епархию. После огласительных бесед ребенка окрестим. Здесь вопросов никаких нет", – подчеркнул представитель церкви.